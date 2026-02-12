LUCA CASCONE (A TESTA ALTA): “PRIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI”

“Questa mattina si è svolta la prima riunione post insediamento della IV Commissione Consiliare Permanente presso il Consiglio Regionale dall’inizio della XII legislatura della Regione Campania. “
Lo scrive il Consigliere Regionale Luca Cascone (A Testa Alta), Presidente della Commissione.
Un momento importante di ripartenza e di confronto costruttivo, all’insegna della trasparenza, della continuità con quanto già fatto nelle ultime due legislature e della piena condivisione degli obiettivi.
Tra gli ordini del giorno l’approvazione delle seduta del 5 febbraio e il voto sul disegno di legge “Rendiconto Generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2024” che ha ricevuto parere positivo.