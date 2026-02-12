COMUNE DI ACERRA. AL VIA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE

Ha preso ufficialmente il via ad Acerra il nuovo percorso di educazione ambientale promosso dall’Amministrazione Comunale e previsto nell’ambito dell’appalto di igiene urbana, affidato all’ATI Green Attitude SRL – Ecogin SRL. Un progetto strutturato e capillare che accompagnerà gli studenti per tutto l’anno scolastico 2025-2026 con un programma articolato, interattivo e altamente formativo.

Referente del progetto per l’ATI è il Dott. Francesco Speranza, che coordina le attività formative e la programmazione degli incontri nelle scuole, garantendo coerenza metodologica, qualità comunicativa e continuità con gli obiettivi dell’appalto.

L’iniziativa rappresenta un modello di educazione ambientale a 365 gradi, capace di partire dagli errori della vita quotidiana fino ad arrivare agli esempi virtuosi del panorama internazionale. Non solo raccolta differenziata, ma analisi delle cattive abitudini domestiche, lettura consapevole del calendario di conferimento, utilizzo di strumenti tecnologici innovativi per migliorare la qualità della raccolta e riflessioni culturali che coinvolgono anche il cinema e i grandi sostenitori della sostenibilità, come Leonardo Di Caprio.

“Qualcosa di nuovo nell’analizzare la vita di tutti i giorni: dalle cattive abitudini a ciò che possiamo migliorare. Oggi esistono esempi virtuosi da seguire. Migliorare la vivibilità delle nostre vite e dei nostri ambienti è la nostra mission principale”, sottolinea il Dott. Speranza a margine degli incontri.

Ad ogni incontro è presente una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. L’Assessore all’Ambiente, promotore e portavoce delle questioni ambientali sul territorio, ha ribadito con forza il valore del progetto: “Cittadini più consapevoli, portatori di esempi virtuosi anche per gli adulti. Investire nella formazione dei giovani significa investire nel futuro della nostra comunità”.

La dott.ssa Tanzillo ha inoltre evidenziato il suo impegno costante nel lavorare a stretto contatto con le nuove generazioni: “Credo profondamente nell’educazione. Sono loro il nostro futuro”.

Il progetto si distingue per un approccio differenziato per età e grado scolastico: ogni fascia riceve un percorso specifico, calibrato su linguaggi, strumenti e modalità comunicative adeguate.

Particolare entusiasmo è stato registrato durante l’incontro odierno presso il Liceo Diaz, dove gli studenti si sono dimostrati già preparati sui temi ambientali, ponendo domande puntuali e richiedendo approfondimenti specifici su economia circolare, impatti globali e strumenti tecnologici applicati alla raccolta differenziata.

L’ATI ha inoltre incontrato anche le scuole elementari, sottolineando l’importanza di iniziare fin dalla prima infanzia a costruire una cultura della sostenibilità.

Il progetto coinvolgerà numerosi istituti scolastici secondo il cronoprogramma ufficiale del progetto di Educazione Ambientale a.s. 2025-2026. Gli incontri si svolgeranno nei mesi di febbraio, marzo e aprile, con eventuali variazioni comunicate tempestivamente alle segreterie scolastiche.