TRASPARENZA, ANTICAMORRA, AREE INTERNE E PARI OPPORTUNITA’: ECCO LE COMMISSIONI SPECIALI IN CONSIGLIO REGIONALE

Trasparenza, Anticamorra, Aree Interne e Pari Opportunità: saranno quattro le Commissioni Speciali che, nel prossimo consiglio regionale, in programma mercoledi’ 18 Febbraio, saranno istituite e saranno affidate alla Presidenza di esponenti del Centro Destra.

Per la Commissione Trasparenza il nome che ricorre è quello di Francesco Iovino, eletto nel Gruppo Cirielli Presidente.

Un esponente di Fratelli d’Italia, invece, è il candidato per la Presidenza della Commissione Anticamorra: si tratta di Vincenzo Santangelo, eletto con il partito di Giorgia Meloni in Provincia di Caserta.

A Forza Italia dovrebbero, invece, andare le altre due commissioni: Assunta Panico è la candidata per la Commissione Pari Opportunità, mentre per quella Aree Interne è in corso un ballottaggio tra Fernando Errico e Mimi’ Minella.