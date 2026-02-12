PROVINCIA DI SALERNO. SOMMA (FDI) SCRIVE AI DIRIGENTI SCOLASTICI: “PRONTI A COLLABORARE”

Una lettera indirizzata a tutti i dirigenti scolastici della Provincia di Salerno per garantire massima collaborazione, soprattutto per gli interventi di manutenzione all’interno degli istituti. A scriverla ed inviarla è stato il Capogruppo di Fdi in Consiglio Provinciale Antonio Somma.



“Con il recente rinnovo del Consiglio alla Provincia di Salerno” scrive il Consigliere Provinciale di Fdi Antonio Somma ” e l’insediamento della rappresentanza istituzionale di Fratelli d’Italia in assise abbiamo avviato, sin da subito, una prima ricognizione della rete scolastica provinciale propedeutica ad eventual sopralluoghi, ove necessario, al fine di verificare lo stato di salute degli Istituti d’lstruzione Secondaria di Il grado. Il nostro impegno per quanto riguarda le precipue competenze della Provincia -gestione e manutenzione degli edifici scolastici, programmazione della rete scolastica, organizzazione dei servizi di trasporto- resta un punto fermo dal quale tracciare nuove traiettorie di crescita per i territori. Decisiva, in questo percorso, sara la collaborazione con ciascuno di Voi al fine di trovare soluzioni concrete alle problematiche che emergeranno e di dare nuovo slancio all’ habitat scolastico delle comunita.