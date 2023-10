LUCA CASCONE AL GOVERNO: “LE OPERE DEL TERRITORIO SI DECIDONO IN CAMPANIA”

“È triste constatare il livello a cui oggi si è ridotta la politica: ogni giorno, ci troviamo di fronte ad esponenti del Governo e della sua maggioranza che urlano slogan populisti, come fossero ancora all’opposizione, che quasi sempre denotano assoluta non curanza e della conoscenza delle norme e delle procedure e che -purtroppo- spesso sono attacchi contro il SUD e contro la CAMPANIA.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Cascone, Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Trasporti.

“A questi politici” continua Cascone ” non interessa nulla, neanche da rappresentanti del nostro territorio, se tali dichiarazioni aumentano solo il rischio di indebolire il Sud e ridurre i trasferimenti, sempre più a favore di un Centrodestra che ha come obiettivo di Governo destinare risorse solo i territori settentrionali.

Oggi leggo un’intervista da parte di chi -alla guida della Provincia nel 2014- non intervenne dopo averla chisura per riaprire la Cilentana, abbandonando per anni i cittadini del Cilento; che rimasero isolati fino alla riapertura del 2016 grazie ai fondi stanziati dalla Giunta De Luca nella fine del 2015.

Lo stesso ha anche il coraggio di parlare di infrastrutture, e scelte regionali: la Giunta Regionale del Presidente De Luca, sempre in concerto con la Provincia di Salerno ha investito: 700 M€ in viabilità, (e sono state richieste le stesse risorse anche a questa programmazione FSC 2021/2027, speriamo anche il Ministro della Coesione non faccia una scelta contro le infrastrutture del SUD e della Campania); ha appaltato un altro lotto della Fondovalle Calore; avviato la gara per il collegamento della stessa all’autostrada; sbloccato l’Aversana che sarà in appalto entro dicembre; consentito la riapertura dell’aeroporto di Salerno, che aprirà definitivamente nel luglio 2024; ed, infine, programmato una grande infrastruttura come il collegamento Eboli-Agropoli, dove con ANAS siamo alle battute conclusive del Dibattito Pubblico.

La Regione Campania e la Provincia di Salerno vigileranno sempre a difesa dei cittadini e delle infrastrutture del territorio perchè le urla dei Ministri non dovranno rallentare le nostre opere; perché le opere prioritarie per il nostro territorio, le continueremo a decidere in Campania.”