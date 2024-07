LUCA CASCONE (DE LUCA PRESIDENTE): “AUTONOMIA, IL NOSTRO VOTO PER DIRE NO AD UN’ITALIA DIVISA E SPACCATA”

“Campania prima Regione in Italia a richiedere l’indizione del referendum abrogativo di parte della Legge sull’autonomia differenziata.

Con l’approvazione a maggioranza in aula della delibera odierna abbiamo chiesto l’abrogazione di una parte della legge che di fatto altera l’equilibrio dei rapporti tra le regioni e tra le regioni e lo Stato.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale del Gruppo De Luca Presidente Luca Cascone.

La nostra Regione ha sempre assicurato il sostegno a modelli amministrativi efficienti a condizione che si colmi il gap di personale ed infrastrutturale tra il Nord ed il Sud del paese: si, alla sfida dell’efficienza, ma partendo tutti con le stesse condizioni e senza mai mettere in discussione i principi fondativi della Costituzione, come la garanzia su tutto il territorio nazione dei diritti civili e sociali.

No ad un’Italia spaccata e divisa.

No ai diktat di partito, lavoriamo per il bene della nostra terra