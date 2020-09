LUCA CASCONE (DE LUCA PRESIDENTE) VERSO LA RICONFERMA IN CONSIGLIO REGIONALE

Appare oramai scontata la rielezione al consiglio regionale di Luca Cascone, consigliere regionale uscente con De Luca Presidente, già Presidente della Commissione Trasporti della regione Campania. Cascone è ampiamente il primo nella sua lista con oltre 11.000 preferenze e con un rientro in Consiglio Regionale piu’ che certo. Per Luca Cascone si tratta di un successo importante, anche per la pausa forzata della sua campagna elettorale per il coinvolgimento nell’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Campania.

