LUCA CASCONE: “IL COMUNE DI NAPOLI FA CONFUSIONE SUI FONDI REGIONALI PER I TRASPORTI”

“Purtroppo si continua a registrare grande confusione sulle richieste del Comune di Napoli per i servizi relativi al trasporto pubblico. Anche oggi il Prof. Cosenza ci lascia sconcertati, con l’enorme confusione che si fa sovrapponendo la richiesta per la propria azienda ANM, a quella per i servizi per la città di Napoli e la sua provincia, dove andrebbero tenuti in doverosa considerazione anche i servizi svolti da EAV e da Trenitalia (inclusa la Linea 2 vera e propria metropolitana del capoluogo), tutti pagati dalla Regione Campania.

La Regione ha finanziato per Linea 6 quanto convenuto con il Comune, in diverse riunione: 3 M€ sui 5 M€ necessari e richiesti per 6 mesi di servizio.”

Lo dichiara il consigliere regionale Luca Cascone.

La Regione mantiene sempre gli impegni che prende con grande rispetto per i cittadini napoletani e per le scelte a sostegno di ANM. Giovedì andrà in aula il progetto di legge che consentirà l’affidamento in house all’azienda da parte del Comune.

Piuttosto saremo tutti chiamati, ad una grande mobilitazione per evitare che il Governo nel 2025 tagli il Fondo Nazionale Trasporti destinato alla Campania, invece di incrementarlo come è giusto che sia.