BARONISSI. ESTER SAPERE ENTRA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ AUSINO

Il Comune di Baronissi mantiene la propria presenza all’interno dell’Ausino, la società che si occupa della gestione e della fornitura dell’acqua potabile nella Valle dell’Irno e non solo, attraverso la nomina, all’interno del Consiglio di Amministrazione, di Ester Sapere, consigliera comunale reduce da una positiva campagna elettorale per le Comunali, al fianco della Sindaca Anna Petta. Ester Sapere, adesso, avrà il compito di essere punto di raccordo tra l’Ausino ed il territorio di Baronissi, come anche del resto della Valle dell’Irno: un ruolo delicato ed importante, considerato quanto sia diventata preziosa, negli ultimi anni, la risorsa acqua e di quanti siano gli utenti del servizio Ausino su tutto il vasto territorio.

“È con grande impegno e senso di responsabilità” dichiara Ester Sapère, ” che accetto il ruolo all’interno del Consiglio di Amministrazione dell’Ausino. È un onore per me essere nominata per questo incarico, che rappresenta un importante punto di raccordo tra la nostra comunità e la gestione della preziosa risorsa dell’acqua potabile. La mia priorità assoluta sarà quella di lavorare incessantemente per garantire che il nostro territorio, così come l’intera Valle dell’Irno, e non solo, possano godere di un servizio idrico efficiente, sicuro e sostenibile. Riconosco l’importanza vitale dell’acqua nella nostra vita quotidiana e nella salute del nostro ecosistema.

Ringrazio la Sindaca Anna Petta e gli altri Sindaci per la fiducia accordatami e mi impegno a lavorare per il bene della nostra comunità.