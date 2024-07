SERVALLI SALVA PRESIDENZA AUSINO CON AGRUSTA: NEL CDA BARONISSI, TRAMONTI, SALERNO E MONTECORVINO PUGLIANO

Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni, al termine di una tormentata giornata di trattative, anche interne alla sua stessa maggioranza, ha mantenuto tra le proprie mani la Presidenza dell’Ausino con Mariano Agrusta confermato, nel corso dell’assemblea elettiva, alla guida dell’Ente Non sono, comunque, mancati i colpi di scena con il Sindaco di Cetara Della Monica, costretto dai numeri a ritirare la sua candidatura alla Presidenza, lasciando spazio nel CDA per D’Antuono, Consigliere Comunale di Tramonti, il Comune piu’ piccolo dell’assemblea. A completare il quadro del nuovo Consiglio d’Amministrazione, che per l’occasione è stato aumentato a quattro membri, Luca Sorrentino (Salerno), Ester Sapere (Baronissi) ed una donna (Teresa De Meo), espressione del Comune di Montecorvino Pugliano.

