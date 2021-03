LUCIA VUOLO (LEGA): “FIGLIUOLO COMMISSARIO COVID, CONTENTI PER UN UOMO DEL SUD”

“La nomina del Generale Francesco Paolo Figliuolo a Commissario emergenza Covid19 mi inorgoglisce e non poco. In primis per l’alta stima che ho degli uomini e donne delle Forze Armate. Non a caso, proprio per mettere ordine e dare sollievo agli ospedali in fibrillazione per la prima ondata pandemica, ero stata proprio io, il 15 aprile scorso, a richiedere il supporto dell’Esercito anche con ospedali da campo per i territori a grande densità abitativa. A distanza di 11 mesi, mi compiaccio della scelta, ma resta il rammarico per non avermi ascoltato. Da ieri il Generale Figliuolo ha avuto una grande responsabilità. Ma come accade per gli uomini del Sud, nato a Potenza e laureato in primis a Salerno, nel giro di poche settimane, Francesco Figliuolo sarà l’orgoglio di tutta la Penisola, forse uno dei simboli della ripresa. In bocca al lupo Generale”.

Così Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega, interviene sulla nomina del generale Figliuolo a commissario dell’emergenza Covid.