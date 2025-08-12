LUCIA VUOLO (LEGA): “SANITA’ IN CAMPANIA ? SIAMO ALL’ANNO ZERO”

“Sanità in Campania ? Siamo all’anno zero e dopo 10 anni di Governo De Luca, fatto solo di annunci e di nomine, i cittadini di tutta la Regione devono fare i conti con lunghissime liste di attesa, Pronto Soccorso intasati e personale sanitario vittima di aggressioni.” Lucia Vuolo, già Europarlamentare, oggi candidata alle Regionali con la Lega, guarda con preoccupazione al futuro. “Dopo dieci anni di Governo possibile che la colpa del degrado in cui versa la Sanità campana sia, secondo De Luca, sempre colpa degli altri ? È giunto il momento di cambiare registro, restituire la Campania al buon governo del centro destra e chiudere, in maniera definitiva, l’incubo del centro sinistra e di De Luca”

