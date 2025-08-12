LUCIA VUOLO (LEGA): “SANITA’ IN CAMPANIA ? SIAMO ALL’ANNO ZERO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Sanità in Campania ? Siamo all’anno zero e dopo 10 anni di Governo De Luca, fatto solo di annunci e di nomine, i cittadini di tutta la Regione devono fare i conti con lunghissime liste di attesa, Pronto Soccorso intasati e personale sanitario vittima di aggressioni.” Lucia Vuolo, già Europarlamentare, oggi candidata alle Regionali con la Lega, guarda con preoccupazione al futuro. “Dopo dieci anni di Governo possibile che la colpa del degrado in cui versa la Sanità campana sia, secondo De Luca, sempre colpa degli altri ? È giunto il momento di cambiare registro, restituire la Campania al buon governo del centro destra e chiudere, in maniera definitiva, l’incubo del centro sinistra e di De Luca”

Related Posts

Agosto 12, 2025

VERSO LE REGIONALI. CIRIELLI A CONTURSI TERME IL 18 AGOSTO CON IL PIANO MATTEI

Agosto 12, 2025

ELEZIONI REGIONALI. C’E’ ANCHE LA DATA PER LA TOSCANA: SI VOTA IL 12 ED IL 13 OTTOBRE

Agosto 11, 2025

FORZA ITALIA: A FINE SETTEMBRE UN EVENTO NAZIONALE A TELESE TERME (BENEVENTO)