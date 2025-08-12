DA PAGANI AI VERTICI DELLA SANITA’ IRPINA: LA STORIA DI PERITO E DI TORTORA

Due paganesi alla guida della azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Si tratta del neo manager Germano Perito e del neo direttore sanitario Aristide Tortora, entrambi provenienti dalla città di Sant’Alfonso. Si è insediato ufficialmente infatti questa mattina la nuova Direzione Strategica dell’Azienda ospedaliera di Avellino. Alla guida, il manager Germano Perito, già Direttore Amministrativo della stessa Azienda dal 2019 al 2022, reduce da un incarico all’Asl Salerno.

Con lui nella nuova squadra il dott. Aristide Tortora che è il nuovo Direttore Sanitario, mentre Ida Ferraro assume il ruolo di Direttore Amministrativo.

«Torno in una realtà sana e ricca di professionalità – ha dichiarato Perito – Le difficoltà saranno occasione di crescita. Il mio obiettivo è valorizzare le competenze interne, promuovere l’innovazione e rafforzare il lavoro di squadra, mettendo sempre al centro il cittadino».

