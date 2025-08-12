REGIONALI IN CAMPANIA. IL SILENZIO DI ROBERTO FICO IN ATTESA DELL’OK DI DE LUCA

E’ in religioso silenzio, almeno, da qualche settimana. Roberto Fico, l’ex Presidente della Camera dei Deputati, per una chiara scelta strategica, da oltre 10 giorni, evita di rilasciare dichiarazioni sulle prossime elezioni Regionali in Campania, lasciando spazio al leader del suo partito, il Movimento 5 Stelle, impegnato nelle trattative con il Pd non solo in Campania ma anche in Puglia ed in Calabria. Fico resta zitto, De Luca è in vacanza, la macchina delle dichiarazioni a distanza si è bloccata, almeno fino agli inizi della prossima settimana quando potrebbe arrivare qualche passo in avanti rispetto ad una vicenda – quella della scelta del candidato alla Presidenza della Regione Campania – che inizia a suscitare qualche perplessità. A preoccuparsi sono, soprattutto, i consiglieri regionali in carica senza un partito o quanti, invece, vorrebbero tentare la corsa verso il Consiglio Regionale all’interno di una compagine civica.

