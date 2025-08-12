REGIONALI IN CAMPANIA. IL SILENZIO DI ROBERTO FICO IN ATTESA DELL’OK DI DE LUCA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

E’ in religioso silenzio, almeno, da qualche settimana. Roberto Fico, l’ex Presidente della Camera dei Deputati, per una chiara scelta strategica, da oltre 10 giorni, evita di rilasciare dichiarazioni sulle prossime elezioni Regionali in Campania, lasciando spazio al leader del suo partito, il Movimento 5 Stelle, impegnato nelle trattative con il Pd non solo in Campania ma anche in Puglia ed in Calabria. Fico resta zitto, De Luca è in vacanza, la macchina delle dichiarazioni a distanza si è bloccata, almeno fino agli inizi della prossima settimana quando potrebbe arrivare qualche passo in avanti rispetto ad una vicenda – quella della scelta del candidato alla Presidenza della Regione Campania – che inizia a suscitare qualche perplessità. A preoccuparsi sono, soprattutto, i consiglieri regionali in carica senza un partito o quanti, invece, vorrebbero tentare la corsa verso il Consiglio Regionale all’interno di una compagine civica.

Related Posts

Agosto 12, 2025

LUCIA VUOLO (LEGA): “SANITA’ IN CAMPANIA ? SIAMO ALL’ANNO ZERO”

Agosto 12, 2025

VERSO LE REGIONALI. CIRIELLI A CONTURSI TERME IL 18 AGOSTO CON IL PIANO MATTEI

Agosto 12, 2025

ELEZIONI REGIONALI. C’E’ ANCHE LA DATA PER LA TOSCANA: SI VOTA IL 12 ED IL 13 OTTOBRE