NAPOLI. IL SINDACO MANFREDI PENSA AD UN RIMPASTO IN GIUNTA DOPO LE REGIONALI

Saranno numerosi, almeno 5 o, forse, addirittura 6 gli esponenti del Consiglio Comunale di Napoli che affronteranno le prossime elezioni Regionali in Campania, da candidati al Consiglio. Una circostanza che ha indotto il Sindaco Gaetano Manfredi a rinviare, al termine dell’esito delle elezioni Regionale di fine novembre, un rimpasto all’interno della Giunta che, poi, dovrebbe accompagnarlo fino all’appuntamento con le Elezioni Comunali del 2027. Intanto resta sempre in piedi l’ipotesi che l’attuale Presidente dell’Anci Nazionale possa essere il promotore di una lista civica e moderata, da presentare alle prossime elezioni Regionali in Campania, a sostegno del candidato Presidente del centro sinistra. Intanto, la nomina dei nuovi assessori al Comune di Napoli resta congelata, almeno fino all’esito delle prossime elezioni Regionali in Campania.

