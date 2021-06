M5S, ECCO I DATI DEGLI ISCRITTI. ENTRO GIUGNO VOTO ON LINE SU STATUTO E CONTE CAPO POLITICO

Il Movimento 5 Stelle ha vinto la sua guerra legale contro Davide Casaleggio, ottenendo la consegna dell’elenco degli iscritti alla Piattaforma Rousseau che, adesso, verranno dirottati su di un altro sito per la registrazione e la convocazione per un voto on line che, secondo quanto annunciato dai vertici del M5S, si terrà entro la fine del mese di giugno.

Agli iscritti ex Rousseau verrà proposto il nuovo statuto del Movimento ma anche la proposta di affidare all’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte la guida politica del M5S per i prossimi anni. O, almeno, per la prossima tornata elettorale.

Adesso bisogna attendere quali mosse farà Casaleggio Jr che, dopo il voto di fiducia al Governo Draghi, ha espresso forti critiche nei confronti dei leader del Movimento 5 Stelle, lasciando intendere di essere pronto a mettere in campo una proposta politica alternativa, partendo dalla pattuglia di parlamentari che ha lasciato il gruppo del M5S.