M5S. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA ROBERTO FICO LASCIA LA PRESIDENZA DEL COMITATO DI GARANZIA

“Il Movimento 5 Stelle ha rinnovato il Comitato di Garanzia e il Collegio dei Probiviri attraverso il voto degli iscritti. Si conclude quindi la mia esperienza come presidente del Comitato di Garanzia e voglio ringraziare Virginia Raggi e Laura Bottici, con cui ho condiviso questo percorso, per il lavoro serio e responsabile svolto fino ad oggi.”

Lo scrive il Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

A tutte e a tutti coloro che sono stati eletti rivolgo i migliori auguri di buon lavoro: Federico Cafiero De Raho, Barbara Floridia e Gianluca Castaldi per il Comitato di Garanzia; Valentina Palmisano, Giulia Sarti, Roberto Cataldi, Filippo Scerra ed Enrico Cappelletti per il Collegio dei Probiviri.

Sono ruoli delicati e fondamentali per il funzionamento del nostro Movimento e sono certo che li svolgeranno con equilibrio e senso di responsabilità.