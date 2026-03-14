ASSUNTA PANICO (FORZA ITALIA): “COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ GRANDE OCCASIONE PER REGIONE CAMPANIA”

Una Commissione Pari Opportunità guidata da una donna. Per il Consiglio Regionale della Campania una grande occasione?

“Sicuramente sì. È un segnale importante perché quando una donna assume un ruolo di responsabilità su questi temi porta con sé una sensibilità e un’attenzione particolare. Ma soprattutto è un’occasione per il Consiglio regionale di dimostrare che la parità non è solo uno slogan, ma un impegno concreto. La Commissione dovrà essere un luogo di lavoro serio, capace di produrre proposte e risultati su questioni che riguardano la dignità delle persone e la qualità della nostra società.”

Quali saranno i primi temi da affrontare all’interno della Commissione Pari Opportunità?

“I temi sono purtroppo molto concreti e urgenti: il contrasto alla violenza di genere e al femminicidio, il sostegno alle donne vittime di violenza, ma anche il lavoro. Parleremo di lavoro nero, di sicurezza e di morti bianche, perché la dignità passa soprattutto dalla tutela dei lavoratori. L’obiettivo sarà rafforzare la prevenzione, ascoltare le associazioni e costruire proposte utili per il territorio.”

Tra 5 anni la Regione Campania potrà avere una donna Presidente? Magari espressione del centrodestra?

“Io credo che il punto non debba essere se il presidente sarà uomo o donna, ma che sia la persona più capace di guidare la Campania. Detto questo, sono convinta che le donne abbiano tutte le competenze per ricoprire ruoli di grande responsabilità istituzionale, anche alla guida della Regione. Se sarà una donna del centrodestra, sarà perché avrà dimostrato capacità, visione e credibilità per governare questa terra. E sarebbe certamente un segnale importante di cambiamento.”