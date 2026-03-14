NOCERA SUPERIORE. IL SINDACO D’ACUNZI SENZA MAGGIORANZA, CONSIGLIO RINVIATO A DOMENICA SERA ALLE 20:00

Si acuisce la crisi politica per il Sindaco di Nocera Superiore Gennaro D’Acunzi, da tempo alle prese con una maggioranza che non risponde piu’ alle sue indicazioni: nella mattinata di oggi, proprio a causa dell’assenza di due consiglieri comunali di maggioranza, il Consiglio Comunale, convocato per una serie di importanti argomenti, è saltato ed è stato riconvocato, tra lo stupore generale, per domani sera, domenica 15 Marzo, a partire dalle 20:00. In città, intanto, si rincorrono voci di possibili dimissioni anticipate da parte dello stesso sindaco D’Acunzi: pezzi della maggioranza, insieme all’opposizione, non hanno alcuna intenzione di interrompere, adesso, il suo mandato ma si parla, con insistenza, di Febbraio 2027.

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