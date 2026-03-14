NOCERA SUPERIORE. IL SINDACO D’ACUNZI SENZA MAGGIORANZA, CONSIGLIO RINVIATO A DOMENICA SERA ALLE 20:00

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Si acuisce la crisi politica per il Sindaco di Nocera Superiore Gennaro D’Acunzi, da tempo alle prese con una maggioranza che non risponde piu’ alle sue indicazioni: nella mattinata di oggi, proprio a causa dell’assenza di due consiglieri comunali di maggioranza, il Consiglio Comunale, convocato per una serie di importanti argomenti, è saltato ed è stato riconvocato, tra lo stupore generale, per domani sera, domenica 15 Marzo, a partire dalle 20:00. In città, intanto, si rincorrono voci di possibili dimissioni anticipate da parte dello stesso sindaco D’Acunzi: pezzi della maggioranza, insieme all’opposizione, non hanno alcuna intenzione di interrompere, adesso, il suo mandato ma si parla, con insistenza, di Febbraio 2027.

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