REFERENDUM GIUSTIZIA. LA CAMPAGNA ELETTORALE DI FRATELLI D’ITALIA IN TUTTA LA PROVINCIA

Ultimi giorni di campagna elettorale in vista del Referendum di domenica 22 e lunedi’ 23 Marzo: Fratelli d’Italia, in tutta la Provincia di Salerno, sta portando avanti una serie di iniziative, nelle piazze delle principali località del Salernitano, per sensibilizzare i cittadini in vista dell’appuntamento con il voto.
Continua la campagna referendaria per il Sì alla riforma della giustizia.
Questa mattina tra Campagna, Battipaglia, Pontecagnano e Mercato San Severino, portando avanti il confronto con i cittadini su una riforma importante per rendere la giustizia più giusta, più efficiente e più equilibrata.
Grazie a tutta la classe dirigente, ai dirigenti, agli amministratori e ai militanti per il lavoro capillare che stiamo portando avanti in tutta la provincia.