MANFREDI SFIDA DE LUCA: “IL FARO ? E’ A MARE”. NUOVO SCONTRO COMUNE-REGIONE

Il Faro, la mega costruzione che il Presidente della Regione De Luca, qualche settimana fa, ha presentato per illustrare il progetto per i nuovi uffici dell’Ente Regione, non piace affatto al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che, in un’intervista, ha liquidato l’idea con una battuta: “Il Faro ? E’ a mare”.

A schierarsi dalla parte di Manfredi, immediatamente, l’ex parlamentare del Pd Simone Valiante: “Mi capita di frequente evidentemente di essere d’accordo con il sindaco Gaetano Manfredi, non solo perché ne ho grande stima come è noto, ma perché da tempo mi sono iscritto al partito del ritorno alla normalità e della competitività delle migliori energie della nostra Regione. Partito da ricostruire dalle fondamenta e chissà se vedrà mai la luce. Me lo auguro per i nostri e soprattutto per i vostri figli. Le migliori esperienze italiane che mi capita anche di studiare da un approccio sociosanitario (di recente ho visitato due nuove bellissime esperienze realizzata in aree difficili, nel quartiere Adriano a Milano ed al Melara di Trieste), ci raccontano nei fatti che cosa significa realizzare una vera esperienza di riqualificazione urbana. Il bellissimo campus e la Scuola Apple di San Giovanni a Teduccio, parimenti, è una delle tante sfide interessanti in questa direzione del sindaco Manfredi. Stanno arrivando, infatti, anche i fondi di investimento e le risorse interessate alla riqualificazione dei palazzi. Perché tocca ai privati riqualificare i condomini. “Rigenerare” le città non significa costruire narcisistici palazzi nuovi per centinaia di milioni di euro, condomini o poco altro, ma progettare servizi, riqualificare l’esistente in un’ottica nuova di integrazione, di cura della persona, di social housing magari, di crescita di nuovi hub della cultura e della ricerca, dello sport, dei servizi etc… Il Centro Direzionale che è un’ottima soluzione per realizzare cose terrene ed utili alla collettività per aree di uffici pubblici in un contesto urbano servito e funzionale, è la priorità delle aree da riqualificare, con molto meno, vista la condizione attuale. Ha ragione il sindaco Manfredi. Scusatemi se faccio sempre il “cattivo” di turno, ma oltre la dignità mi riesce anche difficile non utilizzare il cervello per ragionare