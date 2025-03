REGIONALI 2025. CENTRO DESTRA ANCORA FERMO AI BOX: SI ATTENDE IL 9 APRILE

Anche nel Centro Destra la data del prossimo 9 Aprile – quando la Corte Costituzionale si pronuncerà sul Terzo Mandato per De Luca – ha fermato le trattative per la definizione del candidato alla Presidenza della Regione e della coalizione che lo sosterrà. I nomi sul tavolo restano, almeno per il momento, sempre gli stessi: c’è il Vice Ministro Edmondo Cirielli per Fratelli d’Italia; il capodelegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo Fulvio Martusciello; il Coordinatore Regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.

Tutto il centro destra della Campania, dunque, attende l’evoluzione della situazione politica in un contesto nel quale l’unico a portare avanti la sua campagna elettorale è il Presidente della Regione Vincenzo De Luca.