MAQER JOB PRESENTA A SALERNO I CORSI PER IL PROGETTO GOL DELLA REGIONE CAMPANIA

L’occasione viene fornita dalla Maqer Job di Salerno che MARTEDI’ 11 DICEMBRE alle ore 9:00 presso la propria sede in via Giulio Pastore 32, illustrerà l’iniziativa nel corso di una conferenza stampa.

Il corso, parte integrante del programma GOL della Regione Campania, avrà una durata complessiva di 300 ore, di cui 180 in Didattica a Distanza (DAD), 30 in aula, e 90 in stage presso aziende convenzionate.

Un aspetto distintivo del corso è l’impegno sociale, poiché dopo il percorso in aula/DAD, i partecipanti avranno la possibilità di svolgere uno stage presso aziende partner.

L’attestato finale del corso è riconosciuto in tutta Europa, garantendo agli iscritti una certificazione di valore internazionale.

L’obiettivo è la partecipazione attiva e, per riconoscere l’impegno degli iscritti e andare loro incontro per eventuali spese da sostenere, Maqer Job garantirà un bonus di frequenza di €1 all’ora a chi completerà il corso.

In una Campania in cui la disoccupazione di lungo corso, di chi un lavoro vero non l’ha mai avuto o l’ha perso in un’età in cui è quasi impossibile trovarne un altro e in cui, negli ultimi anni, non è rimasto che aggrapparsi al reddito di cittadinanza, si apre con i GOL uno spiraglio, una possibilità, un’ipotesi per rimettersi in gioco.

Questi gli altri corsi previsti: Analista programmatore, Tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici, operatore all’assistenza educativa ai disabili, addetto alla cura e pulizia di spazi e ambienti, tecnico di spedizione, trasporto e logistica, operatore dell’infanzia, competenze digitali di base, tecnico esperto per la direzione delle strutture ricettive alberghiere.

Gli ulteriori dettagli per la partecipazione ai corsi saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di domani.

Questi i contatti della Maqer Job: Whatsapp 340 3791718; telefono 089 2863170; email formazione@maqerjob.it