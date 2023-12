PROVINCIALI 2023. LA GUERRA NEL PARTITO DEMOCRATICO PER IL PRIMO POSTO IN LISTA

E’ una vera e propria guerra nella quale non valgono i prigionieri ma i voti sottratti all’avversario che, in questo caso, è un esponente dello stesso partito: nel Pd della Provincia di Salerno le elezioni provinciali del prossimo 20 Dicembre si stanno trasformando in una grande resa dei conti tra fazioni, correnti e consiglieri regionali. In palio il primo posto in lista che, in via teorica, vale la nomina a Vice Presidente della Provincia – un ruolo meramente simbolico .- che oggi vede a Palazzo Sant’Agostino Giovanni Guzzo. E l’esponente del Pd del Vallo di Diano prova a difendere la posizione dagli attacchi che arrivano, prima di tutto, dalla città di Salerno con la candidatura del consigliere comunale Antonio Fiore: c’è poi la “new entry” dell’Agro, la super consigliera comunale Ferrara sostenuta dal Sindaco di Nocera Inferiore De Maio ma anche dal consigliere regionale Franco Picarone. Una battaglia che non interessa le altre liste, preoccupate da altro e non dall’ottenere la carica di Vice Presidente della Provincia di Salerno.

