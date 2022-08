MARAIO (PSI) EMIGRA PER UN SEGGIO, PICARONE SPINGE. CIRIELLI IN CORSA, I DUBBI DI MARTUSCIELLO

Il Segretario Nazionale del PSI per il suo seggio in Parlamento andrà lontano dalla sua Salerno e dalla sua Campania: in viaggio con Enrico Letta, ma senza lista e senza il simbolo del PSI, verso una candidatura in una lista proporzionale tra Roma e l’Emilia Romagna: rischio pari a zero, ma con un partito destinato a dissolversi dopo il 25 Settembre. A proposito di Pd: Franco Picarone insiste per ottenere una candidatura nel maggioritario del Senato della Provincia di Salerno, continuando a confidare agli amici di essere l’unico in grado di sovvertire l’esito scontato, cosi’ come confermato da tutti i sondaggi.

Per Edmondo Cirielli sicura la candidatura come capolista nella lista proporzionale per Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati ma molto probabile, come già avvenuto nel 2018, anche una sua discesa in campo nel Collegio Uninominale per l’Agro.

Le certezze di Fulvio Martusciello che fine hanno fatto ? Il neo commissario regionale di Forza Italia, a pochi giorni dalla sua nomina, pare aver già perso l’entusiasmo delle prime ore di lavoro: troppe le richieste di una candidatura ? Ah, saperlo…