PROVINCIA DI SALERNO. PSI, FIDUCIA A TEMPO A STRIANESE: NOI, SEMPRE FUORI DAI GIOCHI

Altro che clima idilliaco all’interno della maggioranza di centro sinistra del Consiglio Provinciale di Salerno: i due consiglieri del PSI Sorrentino e Chiola – quest’ultimo richiamato d’ufficio in aula per garantire il numero legale a causa di altre assenze – hanno iniziato a tirare per la giacchetta il Presidente Strianese, considerato che fino ad ora sono stati sempre esclusi da qualsiasi dialogo per le nomine esterne ed interne. L’ultimo caso, quello per il Consorzio di Bacino: con le scelte che sono state fatte da Campania Libera e dai Popolari, senza che neppure fosse chiesto il parere del PSI. Pare che, nel corso del consiglio provinciale di ieri, uno dei consiglieri del PSI abbia rivolto al Presidente Strianese un invito, esplicito ed ultimativo, ad un maggiore coinvolgimento del partito nelle scelte e non solo per garantire il numero legale.

Share on: WhatsApp