MASSIMO GRIMALDI LASCIA FORZA ITALIA: “NON CI SONO LE CONDIZIONI PER PROSEGUIRE”

“Una scelta inevitabile”. Così in una nota Massimo Grimaldi, consigliere regionale della Campania, annuncia le sue dimissioni da vice coordinatore vicario di Forza Italia Campania.

“Non ci sono le condizioni per continuare, da dirigente politico, alcune battaglie. La mia posizione è ormai chiara da diversi giorni, da quando è emersa una scarsa ed insufficiente visione del partito sul ruolo della Campania e del Sud”.

“Non si sono difese le ragioni e le istanze di una comunità e quando si sono formate le liste alle elezioni politiche e quando si è dovuta dare rappresentanza al Governo del Paese. Le circostanze – spiega Grimaldi -non hanno rappresentato una occasione di riflessione e nessuno ha ritenuto, per arginare gli errori, di rilanciare con idee concrete per il Sud”.

“Continuerò a battermi – continua Grimaldi – perché convinto che sia necessario rilanciare, con maggiore determinazione, politiche di sostegno e di sviluppo della Campania e del Mezzogiorno. Lo farò in maniera coerente rispetto alla mia storia, leale ai miei principi ed ai miei valori. Lo farò con il centrodestra, oggi al Governo dell’Italia, per riparare ai gravi ritardi prodotti dai governi della sinistra in Campania come nel resto del Paese”.