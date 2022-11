PROVINCIALI 2022. SONIA ALFANO INCONTRA GLI AMMINISTRATORI DELL’AGRO

L’appuntamento è per domani, sabato 12 Novembre, a Scafati, per un incontro che vedrà Sonia Alfano, Candidata alla Presidenza della Provincia di Salerno, a confronto con numerosi amministratori locali dei comuni dell’Agro. Ad organizzare la manifestazione il Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati, insieme al Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio: tra gli invitati il Sindaco di Corbara Pentangelo, il Coordinatore di Fdi dell’Agro Marco Iaquinandi, il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, i consiglieri provinciali Del Sorbo, Amato e Maranca ed il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone. Si tratta di uno dei tanti appuntamenti elettorali che Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano, sta affrontando in questi giorni, prima dell’appuntamento elettorale di domenica 20 Novembre.

Share on: WhatsApp