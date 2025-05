MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “PARCO DEL MATESE, SERVONO EQUILIBRIO E BUON SENSO”

“Ho depositato oggi una mozione in Consiglio Regionale per chiedere alla Giunta della CAMPANIA di intervenire sulla perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco nazionale del Matese. Un atto necessario per evitare che vincoli ‘calati dall’alto’ compromettano il futuro di intere comunità già colpite da spopolamento e marginalità”. Lo dichiara in una nota Massimo Grimaldi (Lega) consigliere regionale della CAMPANIA. “La tutela dell’ambiente è una priorità, – continua la nota – ma deve camminare insieme allo sviluppo sostenibile dei territori. Le scelte fatte finora, come evidenziato anche da molti sindaci, rischiano di bloccare agricoltura, turismo, attività produttive e tradizionali senza reali giustificazioni ambientali”. “Con questa mozione – sottolinea Grimaldi – chiediamo alla Regione CAMPANIA di far valere le osservazioni già presentate e di affermare con maggiore forza nel disegno definitivo del Parco, il principio di proporzionalità, basandosi su dati scientifici reali e non su astratte logiche di divieto”. “Difendiamo l’ambiente, – conclude Massimo Grimaldi – ma difendiamo anche le persone che quell’ambiente lo vivono e lo presidiano ogni giorno”. (ANSA). 2025-05-27T17:24:00+02:00 PO ANSA

