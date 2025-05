NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “DE LUCA INCOERENTE, FAI CANDIDARE TUTTI I SINDACI ALLE REGIONALI”

Oggi, invece, quello stesso De Luca così attaccato alla doppia poltrona vuole impedire ai Sindaci di candidarsi al Consiglio regionale. Un obiettivo evidentemente molto importante per lui e per i suoi amici, al punto da indurlo ad estendere l’ineleggibilità a tutti i Sindaci, indipendentemente dalle dimensioni dei comuni che amministrano. Se vogliono candidarsi ed essere eletti, i Sindaci si devono dimettere 3 mesi prima della fine della Legislatura regionale.”

De Luca dimostri un minimo di coerenza e di pudore e riveda questa scandalosa Legge elettorale: a tutti i Sindaci campani va riconosciuto, senza alcuna restrizione, il diritto di candidarsi ed essere eletti. Non è ammissibile che De Luca pensi agli amministratori locali solo come burattini e portatori di voti, da spremere quando conviene e buttare via quando non conviene più.