IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA SI APPRESTA A MODIFICARE LA LEGGE ELETTORALE APPROVATA A NOVEMBRE

Si cambia, di nuovo. Dopo l’approvazione dello scorso Novembre, insieme alla Legge sul Terzo Mandato, bocciata dalla Corte Costituzionale, il Consiglio Regionale della Campania riporta in aula il testo sulla Legge Elettorale, nella seduta del Consiglio in programma per mercoledi’ 28 Maggio.

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà mercoledì 28 maggio 2025 dalle ore 14 alle 18 per l’esame dei seguenti provvedimenti: proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2024, n. 17 Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo) (Se licenziata dalla I Commissione Consiliare Permanente e acquisito il parere della II Commissione Consiliare Permanente); “Regolamento recante Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania” (Se licenziato dalla I Commissione Consiliare Permanente e acquisito il parere della Giunta per il Regolamento); Testo Unificato: “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica”; Proposta di legge “I giovani per la legalità, Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)”; Proposta di legge “Istituzione della Giornata regionale in memoria della liberazione di Napoli dall’occupazione nazifascista”; Proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2025, n. 2 (Interventi a favore del cicloturismo in Campania)” (Se licenziata dalla III Commissione Consiliare Permanente e acquisito il parere della II Commissione Consiliare Permanente); Proposta di legge alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione recante “Introduzione dell’educazione all’affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione”(Richiamata ai sensi dell’art. 101 del regolamento interno). All’ordine del giorno sono iscritte anche le Nomine dei componenti della Consulta di Garanzia Statutaria presso il Consiglio regionale della Campania; del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità; dei componenti (tre membri effettivi e due membri supplenti) nel Collegio dei revisori dei Conti dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania, denominata “Campania Turismo”; di un componente nel Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano; Espressione di gradimento su nomine di competenza della Giunta regionale.