NOCERA SUPERIORE. ANNABEL VILLANI (FI): “CON MIO INTERVENTO RECUPERATO IMMOBILE DA PROCEDURA FALLIMENTARE”

“Il mio intervento in Consiglio Comunale è stato salvifico per il Comune di Nocera Superiore, senza la mia sollecitazione avrebbero vinto sciatteria ed approssimazione amministrativa nella presentazione di importanti interventi a favore del disagio abitativo.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, la Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Annabel Villani.

Solo dopo il mio intervento in Consiglio e la sollecitazione dagli uffici della Prefettura arriva il provvedimento del Tribunale, postumo e successivo a tutte le mie attività: prova della necessità di un’azione di chiarezza sulla proprietà dell’immobile in quota al Comune di Nocera Superiore, inserito in un fallimento come provano i documenti depositati ed ignorati in sede di Consiglio ma usati poi in sede giudiziaria.

La vicenda ha dovuto fare ricorso ai tempi supplementari nelle aule del Tribunale di Nocera Inferiore, e si è persa l’occasione di condividere un progetto importante attraverso la corretta presentazione dei documenti in Consiglio Comunale: la politica del “comando io” non funziona quando sono in gioco gli interessi superiori della comunità.

Mi auguro che con più maturità si possa discutere degli argomenti, in sostituzione dello sterile chiacchiericcio cittadino: oggi si fa chiarezza e viene ristabilita la verità, magra ragione quella del Sindaco, che dovrebbe ascoltare di più gli interventi dell’opposizione quando trovano un presupposto giuridico nell’interesse dell’Ente e dei cittadini.