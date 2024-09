MASSIMO GRIMALDI: “UNA NUOVA LEGGE ELETTORALE REGIONALE? LE REGOLE DEL GIOCO SI SCRIVONO INSIEME”

“Una nuova legge elettorale per la Campania ? Perchè no, ma le regole del gioco si scrivono insieme”. Il Consigliere Regionale del Gruppo Moderati e Riformisti Massimo Grimaldi interviene sul dibattito che, in questi giorni, sta diventando piu’ concreto intorno alla ipotesi di una modifica della Legge Elettorale della Regione Campania.

“Leggo, quasi quotidianamente, di possibili modifiche all’attuale legge elettorale. La maggioranza , se proprio vuole riscrivere le regole del gioco lo faccia nei luoghi istituzionali, coinvolgendo tutte le forze politiche presenti oggi in Consiglio Regionale. Basta con le riunioni carbonare, si faccia chiarezza attraverso un dialogo con tutte le forze di opposizione e si trovi in equilibrio politico per riscrivere la legge elettorale della Regione Campania”