MATTEO RENZI (ITALIA VIVA): “LA LEOPOLDA A FIRENEZE DAL 3 AL 5 OTTOBRE”

“Credo che sia maturo il tempo per una grande riflessione collettiva che cominceremo dalla Leopolda del 3-4-5 ottobre. Trasformeremo la Stazione Leopolda in un vivaio. La Leopolda è sempre stata un vivaio di persone, di sogni, di proposte. Per tre giorni i ragazzi della scuola di formazione e i partecipanti alla Leopolda avranno la possibilità di lavorare alle idee per il futuro del Paese”. Lo scrive il leader di Iv Matteo Renzi nella Enews. “Dalla Leopolda – aggiunge – usciranno le proposte sulle tasse, sulla sicurezza, sulla scuola e sulla cultura, sulla natalità, sulla casa, sulla politica estera, sulla legge di bilancio, sulla sanità, sulla politica energetica, sull’innovazione. Sarà un’esplosione di entusiasmo, certo, ma anche e soprattutto di proposte. Che lanceremo al governo e che lanceremo al centrosinistra. In questi mesi ho spesso criticato la Meloni, quasi sempre da solo, per il suo disegno di prendersi i pieni poteri. Continuerò a farlo. Ma serve anche rilanciare la parte delle proposte, altrimenti la nostra opposizione appare scontata”

