REGIONALI IN CAMPANIA. DE LUCA CANDIDATO AL CONSIGLIO REGIONALE ? I PALETTI DEL PD

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, come Michele Emiliano in Puglia, pone sul tavolo l’ennesima questione da risolvere all’interno della coalizione: la sua candidatura al Consiglio Regionale. Una voce che, da tempo, circola e che ha trovato ancora spazio dopo alcune dichiarazioni dello stesso De Luca, nel corso di un’intervista televisiva. Il Presidente della Regione Campania starebbe pensando, come pare, ad una sua candidatura nella civica A Testa Alta ma, già nella giornata di ieri, alcuni esponenti del Partito Democratico, tra cui il deputato Marco Sarracino, hanno specificato che la sua candidatura al Consiglio Regionale dovrebbe passare, necessariamento, attraverso il Partito Democratico. Una nuova materia di trattativa, dunque, tra De Luca ed il Pd nazionale, con una variante: la candidatura del padre dovrebbe essere approvata dal figlio, perchè dalla fine di Settembre, alla guida del Pd in Campania, ci sarà Piero De Luca.

Share on: WhatsApp