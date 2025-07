MATTEO RENZI (ITALIA VIVA): “REGIONALI, NON BISOGNA LASCIARE FUORI DE LUCA”

“Non ci possiamo permettere di lasciare fuori quelli che non amiamo molto a sinistra, a cominciare dai Cinquestelle, ma non ci possiamo permettere nemmeno di lasciare Vincenzo De Luca fuori, perché in questa partita, se l’obiettivo è vincere, bisogna vincere in Campania, bisogna vincere in Puglia dove nessuno deve pensare di ricattare Antonio Decaro, nessuno può permettersi di ricattare Antonio Decaro”. E poi “bisogna vincere in Toscana e bisogna vincere nella partita che è più difficile ma è quella che farà la differenza: le Marche, dove Matteo Ricci si trova di fronte un candidato che in questi anni non ha fatto bene alla guida della regione”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel suo intervento di apertura all’Assemblea nazionale del partito in corso a Genova.

