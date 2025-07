PONTECAGNANO FAIANO SENZ’ACQUA ED IL MISTERO DELLA PEC NON LETTA DAL SINDACO LANZARA

La realtà è grottesca: l’ASIS comunica per tempo, via PEC, che a causa della carenza idrica è necessaria l’interruzione dell’erogazione per permettere l’accumulo dell’acqua. Ma al Comune nessuno legge. Nessuno apre la posta. Nessuno che sabato e domenica – giorni in cui, a quanto pare, l’istituzione va in letargo – sia in grado di assumersi la responsabilità minima di avvisare i cittadini, predisporre un piano d’emergenza, attivare una comunicazione tempestiva. Nulla.

E il primo cittadino, invece di pretendere che almeno la polizia locale sia reperibile e legga la posta elettronica sul cellulare, si limita a balbettare scuse come se fosse in gita scolastica. Non una parola sull’apertura di un’indagine interna. E allora lo diciamo noi: si apra subito un’indagine interna per accertare le responsabilità, perché è semplicemente vergognoso che un’intera frazione non sappia dello stop all’erogazione idrica per via di una PEC non letta.