MATTEO SALVINI AL MEETING DEI PATRIOTI DI MADRID: “BASTA CON LE ORGANIZZAZIONI SOVRANAZIONALI”

E’ ora di smettere di finanziare organismi sovranazionali, e penso all’Organizzazione mondiale della sanità, che difendono gli interessi delle multinazionali e non dei cittadini. E’ ora di mettere in discussione realtà come la Corte penale internazionale, che mettono sullo stesso piano i terroristi islamici di Hamas e un premier democraticamente eletto come Bibi Netanyahu. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto al meeting allargato del gruppo europeo dei Patrioti a Madrid, in Spagna.

“Siamo qui oggi in questa splendida Madrid per ragionare di futuro, di libertà, di sicurezza, di valori cristiani e di cambiamento. Sono qui da cittadino italiano che crede fermamente in un’Europa diversa, un’Europa dei popoli, delle nazioni e delle identità” ha aggiunto. Il mondo “sta cambiando rapidamente” e “l’Europa, vittima dell’incompetenza di chi l’ha governata negli ultimi anni, si trova oggi in estrema difficoltà, a dover affrontare sfide come la crisi energetica, l’inflazione, le guerre, l’immigrazione incontrollata e il declino economico”, ha detto. “Eppure, invece di agire concretamente, le istituzioni europee, in primis la Commissione guidata da Ursula von der Leyen, continuano a fare errori senza ammettere le proprie colpe”, ha detto.