ROTTURA BONACCINI-DE LUCA JR: PIERO NON E’ PIU’ IL COORDINATORE NAZIONALE DELLA CORRENTE

Piero De Luca, uno dei piu’ attivi sostenitori della mozione Bonaccini all’ultimo Congresso Nazionale del Partito Democratico, non è piu’ il Coordinatore Nazionale della corrente che fa riferimento all’ex Presidente della Regione Emilia Romagna, oggi europarlamentare del Partito Democratico. La decisione, giunta nella giornata di ieri, rende ancora piu’ complicati i rapporti tra l’attuale deputato del Partito Democratico ed i vertici del Pd di Elly Schlein: una rottura che, secondo molti, è collegata alla posizione di De Luca padre sul terzo mandato ed alle sue continue bordate contro i vertici nazionali del Partito Democratico. Cio’ che altri segretari, per anni, hanno tollerato, la Schlein non ha alcuna intenzione di sopportare, neppure per pochi mesi. Intanto, per Piero De Luca resta il problema di una collocazione all’interno del Pd, anche in vista delle prossime elezioni politiche del 2027.

