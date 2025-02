SOLOFRA. IL CONSIGLIERE D’URSO ASSOLTO DA ACCUSE DI ABUSO EDILIZIO: BATTUTO ANCHE IL COMUNE DI MORETTI

La vicenda riguarda due procedimenti penali, riuniti dinanzi al Giudice dott. Scarlato, che li vedeva imputati per i reati di abuso edilizio, violazione delle norme che regolano le costruzioni in zone sismiche, distruzione dell’habitat all’interno di siti protetti e alterazione delle bellezze naturali in aree sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici.