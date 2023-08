MATTEO SALVINI: “CON EXTRAPROFITTI BANCHE MANTENIAMO AUMENTI STIPENDI E PENSIONI”

Col prelievo straordinario sugli extraprofitti delle banche “vogliamo confermare gli aumenti sugli stipendi e le pensioni anche per l’anno prossimo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1.

“Stiamo ragionando anche di detassare gli straordinari. Cercheremo in legge di bilancio di mettere tutti i soldi possibili per aumentare stipendi e pensioni”, ha aggiunto sottolineando come “redistribuire una piccola parte” dei miliardi di utile che le banche stanno facendo “senza muovere un dito” è un’opera “economicamente e socialmente doverosa”