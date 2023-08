EUROPEE 2024. NEL PD DE LUCA O UN SUO NOME ? L’ESTATE DI ATTESA IN CAMPANIA

Sospesi, almeno per il momenti, i dialoghi a distanza tra il Segretario Nazionale del Pd Elly Schlein ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l’estate della politica sotto l’ombrellone in Campania ruota attorno ai nomi dei potenziali candidati per le prossime elezioni europee del 9 Giugno del 2024. La Schlein, in piu’ di un’occasione, ha lasciato intendere di voler mettere in campo tutti i big del Partito Democratico, compresi i Presidenti di Regione come Michele Emiliano e Vincenzo De Luca. Dal canto suo, il Governatore della Campania non ha risposto all’invito, lasciando aperte le porte di una sua candidatura come anche di un suo nome (Lello Topo o Lucia Fortini, in questo momento, le candidature piu’ gettonate). Conclusa la pausa di Ferragosto, con la politica che riprenderà il suo corso, il dibattito tra Roma e Napoli si riaccenderà, anche perchè, ad oggi, non si è ancora compreso se dalla Segreteria Nazionale ci sia l’intenzione di accendere il semaforo verde per la celebrazione del Congresso Regionale del Pd in Campania.

