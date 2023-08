TOMMASO PELLEGRINO (IV): “BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CAMPANIA, SFIDA PER IL FUTURO”

“Nei giorni in cui la nostra regione è tra le mete più ambite dai turisti di tutto il mondo, è indispensabile rafforzare quel processo di promozione dei diritti e di integrazione delle persone con ridotta mobilità, mirato al miglioramento dei servizi e delle condizioni per garantire ad essi il maggior grado di vita indipendente. Credo fermamente in quell’impegno che consiste nel progettare e realizzare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale per l’accesso a edifici e strutture pubbliche per tutti i cittadini. Con l’impegno assunto all’unanimità dal Consiglio regionale, che ha approvato la mia mozione sull’abbattimento delle barriere architettoniche, si dà il via a una grande battaglia di civiltà oltre che di consolidamento economico e turistico del nostro Territorio in linea con la programmazione della Giunta regionale e in particolare dell’Assessore al Turismo, Felice Casucci”. Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale.

Il Capogruppo di Italia Viva nella sua esperienza politica e amministrativa ha sempre affrontato le sfide dell’inclusione e dell’accessibilità. Fin dall’inizio del suo mandato in qualità di Sindaco del Comune di Sassano, Pellegrino con la sua Amministrazione ha realizzato, come primo atto, la rampa d’accesso alla casa comunale per consentire a tutti di poter accedervi; la stessa cosa l’ha realizzata alla casa cimiteriale, ai giardinetti pubblici, alla villa comunale e in altri edifici e luoghi pubblici; continuando in qualità di Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni con la realizzazione di sentieri, come quello della Valle delle Orchidee, accessibili anche a coloro che hanno difficoltà motorie.

“Sono convinto che questa sia la strada che porterà la nostra Regione sempre di più a competere con le principali località turistiche internazionali. L’accessibilità oltre a essere una chiave strategica per elevare la Campania a un livello di eccellenza nel settore turistico, rappresenta un segno tangibile di civiltà per tutti i suoi cittadini”. Ha concluso il Consigliere Pellegrino.