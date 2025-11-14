MATTEO SALVINI: “IN CAMPANIA LA PARTITA E’ APERTISSIMA, SI PUO’ VINCERE”

“Non si può parlare di sondaggi a pochi giorni dal voto ma ho sbirciato qualcuno, l’unica cosa che vi posso dire è che in Campania la partita è apertissima e si può vincere”. Così il leader della Lega Matteo Salvini dal palco del comizio di chiusura della campagna elettorale a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alle regionali. “Si può vincere, dipende da voi, dopo tanti anni che la vittoria sembrava lontana. Sono i dieci giorni in cui ciascuno di voi si deve mettere in gioco per i prossimi 10 anni per voi e i vostri figli”.

