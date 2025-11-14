REGIONALI IN CAMPANIA. DE LUCA CONTRO MANFREDI: “PENSI A FARE IL SINDACO”

“Non ho mai visto una campagna elettorale più triste, demotivata demotivante di questa”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca nel consueto incontro social del venerdì. De Luca ha puntato anche l’indice contro il sindaco di Napoli “che passa il tempo a girare per la Regione anziché di fare il sindaco”.

“Va a parlare di aree interne quando la Regione è stata derubata dei fondi a favore di Bagnoli”, ha detto ancora dicendo che “ci vuole una faccia di bronzo”.

“Quando bisognava combattere per i fondi per le aree interne, tutti zitti e latitanti”, ha aggiunto.

“Noi lavoriamo fino all’ultimo respiro e fino all’ultimo minuto del mio mandato”, ha concluso

