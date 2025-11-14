SALERNO. DA DE LUCA IL PREAVVISO DI SFRATTO AL SINDACO VINCENZO NAPOLI

“Credo che si arrivato il momento di riprendere in mano la città e avviare programmi di riqualificazione”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando di alcuni progetti che sono stati avviati nella città di Salerno, dove per lunghi anni è stato sindaco.

De Luca si è soffermato anche su alcuni cantieri fermi da anni e su quelli che verranno presto avviati, come quello relativo allo stadio.

