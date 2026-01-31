MATTEO SALVINI (LEGA): “MATTEO RENZI E CARLO CALENDA SONO UNA COPPIA DI FATTO”

“Renzi e Calenda? Io vedo bene Renzi insieme a Calenda. Ecco, secondo me Renzi e Calenda sono una coppia di fatto. Io li vedo bene, non c’entrano niente col centrodestra, con le idee di libertà, di sviluppo economico, di sicurezza, di autonomia. No, il centrodestra è centrodestra”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio, a Firenze parlando a margine della presentazione dell’iniziativa “Io sto col poliziotto” per chiedere la tutela legale per le forze dell’ordine nel decreto sicurezza.

Share on: WhatsApp