COMUNE DI SCAFATI. FRANCESCO VELARDO E’ IL NUOVO SEGRETARIO CITTADINO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Una nuova fase per il Partito Democratico di Scafati prende avvio dopo il congresso cittadino svoltosi ieri, che ha visto la nomina di un giovane protagonista della politica locale come nuovo segretario cittadino.

Francesco Velardo, classe 1991, consigliere comunale e già presidente del Forum dei Giovani, succede a Giuseppe Fontanella alla guida del Pd scafatese. Velardo, che aveva iniziato il suo percorso politico fin da giovanissimo, ha consolidato la sua esperienza in consiglio comunale dal 2023 come consigliere più votato del centrosinistra, dopo che alla sua prima candidatura era stato sfiorato l’accesso in aula per poche preferenze.

«È un onore e una grande responsabilità assumere la guida del Pd a Scafati – ha dichiarato Velardo -. Il nostro obiettivo è rafforzare la presenza del partito sul territorio, promuovere un allargamento fatto di qualità e professione, ascoltare le istanze dei cittadini e lavorare insieme per costruire proposte concrete che possano migliorare la vita della nostra comunità e soprattutto lavorare per la costruzione di un centrosinistra unito sui temi, capace di dare speranza e porsi con autorevolezza alla guida di Scafati. La presenza oggi di forze politiche importanti come Sinistra Italiana, Scafati Arancione, Polo Civico, Socialisti, e la presenza dei consiglieri comunali di opposizione, fa ben sperare e per questo li ringrazio oltre che per il contributo importante dato al dibattito. Farò di tutto per ripagare la fiducia che oggi gli iscritti al partito mi hanno dato, ovviamente con la mano di tutti”

A sostegno del nuovo segretario, Michele Grimaldi, capogruppo e consigliere comunale del Pd, ha aggiunto: «Con Francesco alla guida del partito vediamo un’opportunità reale di rinnovamento e di dialogo con i cittadini. La sua energia e la sua esperienza ci aiuteranno a far crescere il Pd nella nostra città».

Anche il segretario uscente, Giuseppe Fontanella, ha voluto esprimere il proprio sostegno: «Con Velardo il Pd di Scafati ha la possibilità di guardare avanti con entusiasmo e rinnovata determinazione. Sono certo che saprà guidare il partito con impegno e passione, continuando a valorizzare le tante energie presenti sul territorio».

Con questa nuova leadership, il Pd cittadino punta a rafforzare la propria presenza e a promuovere un confronto costruttivo su temi di interesse pubblico, con uno sguardo particolare alle nuove generazioni e alla partecipazione attiva dei cittadini.