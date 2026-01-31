COMUNALI A SALERNO ED AVELLINO. IL SUMMIT REGIONALE DEL CENTRO DESTRA: DECISIONI RINVIATE

E’ stato solo un primo incontro, un confronto tra tutti i partiti del Centro Destra della Campania, dopo le Regionali di Novembre e prima delle Comunali della Primavera del 2026. Sul tavolo i Comuni di Salerno e di Avellino, chiamati a rinnovare il Sindaco ed il Consiglio Comunale a fine Maggio 2026. La riunione, in ogni caso, non ha portato a nessuna decisione definitiva sui nomi dei candidati Sindaco per Salerno e per Avellino.

“A Napoli” scrivono in una nota i Segretari Regionali di FDI, FORZA ITALIA, LEGA e NOI MODERATI ” si sono riuniti i vertici regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati per discutere delle elezioni comunali delle Città Capoluogo. Ribadendo la volontà di mettere in campo progetti politici unitari nel solco dell’esperienza di Governo Nazionale ed alternativi al Campo Largo, la riunione sarà aggiornata nelle prossime settimane ed intanto si dà mandato ed impulso alle segreterie provinciali per riunirsi e confrontarsi anche sullo stato dell’arte nei comuni superiori ai 15.000 abitanti chiamati alle urne. L’incontro si è svolto in piena sintonia di analisi e caratterizzato dalla forte volontà di mettere in campo profili autorevoli ed unitari.”