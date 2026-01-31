ELLY SCHLEIN: “IL PARTITO DEMOCRATICO MOBILITATO IN TUTTA ITALIA DALLA PROSSIMA SETTIMANA”

Elly Schlein ha annunciato la mobilitazione di tutto il partito: “Il prossimo fine settimana tutto il Pd sarà mobilitato. In ogni regione saremo in giro per fare banchetti e porta a porta sul referendum e su questo percorso d’ascolto. Il 13 e il 14 saremo invece a Napoli per parlare dell’Italia che coltiva i saperi sulla cultura, sulla scuola, sull’università, sulla ricerca. La settimana successiva parleremo poi a Firenze il 20 e 21 parleremo dell’Italia che riparte e la settimana successiva saremo di nuovo qui a Milano per parlare dell’Italia che si prende cura e quindi sanità pubblica, welfare, terzo settore. La settimana successiva concluderemo in grande il percorso con un grande evento a Roma il 7 di marzo. Vi aspettiamo per questo percorso di ascolto per ascoltare il contributo sia delle categorie che dei cittadini che hanno voglia di dire la loro”.

